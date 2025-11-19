BRINDISI, SPARATORIA IN PIENO TRAFFICO: 40ENNE FERITO E CITTÀ SOTTO CHOC

(f.f.)____________

Attimi di terrore ieri sera a Brindisi, quando una serie di spari ha squarciato l’ordinaria frenesia del rione Sant’Angelo, a pochi metri da negozi e attività affollate. Un uomo di 44 anni, originario della zona di Fasano, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco a una gamba e costretto a una fuga disperata prima di crollare davanti a un esercizio commerciale, chiedendo aiuto mentre il sangue gli colava lungo il marciapiede.

Erano circa le 18.15 quando i primi colpi sono stati uditi in via Giuseppe Cesare Abba, una strada laterale e scarsamente illuminata. Secondo una prima ricostruzione, chi ha premuto il grilletto avrebbe esploso almeno quattro proiettili. Ferito, l’uomo ha tentato di allontanarsi percorrendo via Nino Bixio per poi raggiungere viale Aldo Moro, una delle arterie più frequentate del quartiere. Lungo quel tragitto, gli investigatori hanno rinvenuto un bossolo e tracce di sangue, elementi che rafforzano l’ipotesi di un inseguimento da parte degli aggressori.

La vittima, pallida e dolorante, si è accasciata davanti a un salone per parrucchieri, attirando lo sguardo stupito e impaurito dei passanti. In un video che ha rapidamente circolato nelle chat, si vede l’uomo mentre, con voce spezzata, ammette di essere stato colpito ripetutamente prima di perdere le forze. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Perrino. Le sue condizioni sono serie ma non tali da far temere per la vita.

La polizia di Stato, intervenuta con le pattuglie della Squadra Mobile e delle Volanti, ha cinturato l’area fino a via Abba, chiudendo alcuni tratti al traffico. Gli specialisti della Scientifica hanno passato al setaccio strade, cassonetti e basolato, recuperando oggetti abbandonati durante la fuga, tra cui un paio di occhiali e un orologio. Nessun testimone diretto pare aver assistito alla scena iniziale, complice l’oscurità di quel tratto. A parlare, invece, saranno probabilmente le telecamere installate nei paraggi, già acquisite dagli investigatori.

L’uomo ferito risulta avere precedenti legati al mondo dello spaccio, e proprio una disputa in quell’ambito potrebbe essere una delle piste più battute dagli inquirenti. Non si escludono però altre motivazioni, né è chiaro perché il 44enne si trovasse in città in quelle ore.

Resta lo sconcerto per un episodio tanto grave avvenuto in una zona densamente frequentata, dove famiglie e bambini passeggiavano a pochi metri da dove i colpi sono stati esplosi. Un proiettile vagante avrebbe potuto trasformare l’agguato in una tragedia collettiva.

Ora le indagini della Polizia di Statoe sono concentrate nell’identificazione dei responsabili, mentre la comunità resta scossa dall’efferatezza di un’azione che ha sfidato ogni regola, anche quelle della criminalità stessa.

