MADRE E FIGLIO TROVATI MORTI: DONNA RECUPERATA IN MARE, BIMBO SOFFOCATO IN CASA. SCONVOLTO IL SALENTO

Una tragedia familiare di proporzioni devastanti ha sconvolto il Salento nel corso della giornata di ieri. Prima il ritrovamento del corpo senza vita di una donna nelle acque antistanti Torre dell’Orso, poi – poche ore dopo – la scoperta del cadavere del suo bambino di nove anni all’interno della loro abitazione a Calimera. Un doppio dramma che ha lasciato attonite due comunità e ha aperto un’indagine delicatissima.

Il primo allarme è scattato nel pomeriggio, quando un sub impegnato in un’immersione ha individuato un corpo che galleggiava non lontano dalla costa. Immediata la richiesta d’intervento alla guardia costiera di Otranto, che ha recuperato la salma di una giovane donna, poi identificata come Najoua Minniti, trentaseienne di origini calabresi ma da tempo residente nel paese grico. L’area è stata delimitata mentre venivano avviate le procedure per comprendere la dinamica della morte.

La svolta più drammatica è arrivata in serata. I carabinieri, raggiunta l’abitazione della donna in via Tiziano Montinari, hanno trovato il figlioletto Elia, nove anni, disteso privo di vita. Le prime verifiche del medico legale intervenuto sul posto, il dottor Alberto Tortorella, indicano segni compatibili con un soffocamento. Secondo una ricostruzione ancora preliminare e totalmente da confermare, la madre potrebbe aver tolto la vita al bambino prima di dirigersi verso la marina di Melendugno e farla finita in mare.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma e la magistrata di turno della Procura di Lecce, la dottoressa Erika Masetti, che ha coordinato le prime attività investigative e disposto ulteriori accertamenti.

Davanti all’abitazione, sotto una pioggia fitta, il silenzio della comunità di Calimera è stato spezzato solo dal passaggio della piccola bara, un’immagine che resterà impressa a lungo nella memoria dei presenti. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio di una vicenda che ha lasciato il territorio sconvolto e senza parole.

