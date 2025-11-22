LA POLIZIA DI STATO ARRESTA IL PRESUNTO RESPONSABILE DI DUE RAPINE AVVENUTE QUESTO MESE A LECCE

(f.f.)____________

È finita nella notte l’indagine lampo che ha permesso alla Polizia di Stato di bloccare un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto coinvolto in due assalti a mano armata messi a segno nel capoluogo salentino in pochi giorni. L’arresto è avvenuto in esecuzione di una misura cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Lecce, su proposta della Procura.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, coordinati dal pubblico ministero e condotti dagli investigatori della Squadra Mobile, l’uomo sarebbe il protagonista di due episodi che avevano creato forte apprensione tra commercianti e residenti.

Il primo colpo, avvenuto lo scorso 1° novembre, avrebbe avuto come obiettivo una sala scommesse: l’aggressore, con il volto nascosto e armato di un coltello, sarebbe riuscito a sottrarre l’incasso di qualche centinaio di euro prima di dileguarsi.

Pochi giorni più tardi, un negozio specializzato in articoli per la casa sarebbe stato preso di mira con lo stesso modus operandi. In quel caso, però, la reazione inattesa della vittima ha costretto il rapinatore alla fuga, permettendo agli inquirenti di raccogliere dettagli decisivi.

Le indagini, basate sulla visione dei filmati delle telecamere, sulle testimonianze e su appostamenti mirati, hanno consentito una rapida identificazione del sospettato, circoscrivendo gli elementi utili alla ricostruzione degli eventi.

Il 36enne è stato intercettato dagli agenti nel cuore della notte e condotto in carcere dopo le procedure di rito, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma la costante attenzione della Polizia di Stato nella lotta ai reati contro il patrimonio e nel garantire sicurezza e tutela agli esercenti e ai cittadini.

