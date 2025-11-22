VIGILIA DI LAZIO – LECCE DI DOMENICA 23

(Rdl) _____________ Dopo la sosta per la Nazionale, dimostratasi ancora una volta deludente, ecco di nuovo il campionato, arrivato alla dodicesima giornata.

Il Lecce ritorna a Roma, in casa della Lazio, là dove la scorsa stagione vincendo conquistò in extremis una salvezza in cui non credeva più quasi nessuno. Inoltre la sconfitta patita costò alla Lazio l’esclusione dalle competizioni europee.

Adesso i Salentini, a parità col Cagliari, a 10 punti sono in una posizione relativamente tranquilla, avendo cinque squadre sotto di sé.

I Laziali invece sono a metà classifica con 15 punti, una posizione che non corrisponde alle aspettative annunciate questa estate dal ritorno in panchina di Maurizio Sarri.

L’allenatore biancoceleste ha ‘saltato’ oggi la solita conferenza stampa della vigilia, forse per evitare polemiche, forse per dettare maggiore concentrazione all’intero ambiente.

L’ha fatta invece questo pomeriggio al Via del Mare, prima della partenza per la capitale, Eusebio Di Francesco, il quale ha detto, fra le altre cose:

“Abbiamo lavorato bene durante la sosta. Abbiamo fatto un ottimo lavoro sugli aspetti da migliorare e su quelli rispetto ai quali va data continuità…

La Lazio ha davanti ha imprevedibilità sugli esterni, lavorano bene con le catene. Non hanno fatto tantissimi gol ma producono tanto. Dobbiamo fare una grande partita difensiva per ottenere poi delle situazioni offensive…”.

Sugli spalti non ci saranno nel settore ospiti gli ultras, che rifiutano, come è noto, la ‘tessera del tifoso’, modalità in cui è stata inserita la vendita dei biglietti anche di questa partita, considerata a rischio per l’ordine pubblico. Non ci saranno nemmeno gli ultras laziali, da tempo in aperta polemica con la Società, in primis il presidente Lotito.

Si gioca domenica 23 allo stadio Olimpico, arbitra il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, fischio di inizio alle 18.00.

Category: Sport