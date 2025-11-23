DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 23 novembre 2025.

La Chiesa festeggia San Clemente.

A Squinzano la nostra amica Giuliana Mastroleo compie 49 anni: tanti affettuosi auguri di buon compleanno!

1980 – Terremoto dell’Irpinia: si verifica un sisma 6,9 della scala Richter con epicentro tra i comuni di Conza della Campania e Teora, in provincia di Avellino, e Laviano, in provincia di Salerno, che causa circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti.

1985, uno dei più eclatanti episodi di terrorismo, ricordato come una catastrofe, sia per i promotori, sia per la reazione adottata.

Tre uomini armati dell’ organizzazione palestinese “Settembre nero” dirottano il volo EgyptAir 648 mentre viaggia da Atene al Cairo. Un ufficiale di sicurezza uccide il leader dei dirottatori, prima di essere egli stesso ferito insieme a due assistenti di volo.

I terroristi chiedono di essere trasportati in Libia od in Tunisia, ma l’ apparecchio è costretto ad atterrare a Malta per il rifornimento.

Vengono rilasciate le hostess ferite ed undici donne, ma il governo maltese non consente il rifornimento finché tutti i passeggeri non siano rilasciati. Il leader del commando minaccia quindi di uccidere un ostaggio ogni dieci minuti.

I terroristi spareranno a cinque passeggeri, tre dei quali sopravviveranno. Dall’ Egitto giunge intanto l’ unità antiterrorismo Saaqa la quale, dopo ventidue ore di negoziazione, assalta l’ aereo provocando la morte di cinquantasette ostaggi e la distruzione dell’ apparecchio. Solo uno dei dirottatori sarà catturato vivo.

Proverbio salentino: TROPPA GRAZIA SANT’ANTONIU

Troppa grazia Sant’Antonio.

Si dice quando qualcosa di inatteso arriva in abbondanza determinando un danno, o comunque un fastidio.

Un esempio e quello del cavaliere alle prime armi che tenta di salire a cavallo senza riuscirci, chiede a qualcuno di dargli una spinta dal basso verso l’alto, a volte la spinta è troppo forte ed il fantino si ritrova con la faccia per terra, a quel punto non può che esclamare: “troppa grazia…”

Category: Costume e società