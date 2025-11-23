ROMINA POWER NON HA PERSO LA SPERANZA CHE YLENIA SIA ANCORA VIVA. NELLE SUE PAROLE IL DRAMMA DELLE MADRI CHE HAN VISTO LE FIGLIE SCOMPARIRE NEL NULLA ALL’IMPROVVISO

(Rdl) _______________ Un anno fa un frate le ha detto che Ylenia è ancora viva. Ci crede? – è la domanda choc fatta da Elvira Serra a Romina Power in una lunga intervista pubblicata oggi dal “Corriere della sera”, in cui vengono rievocati tanti aspetti sia pubblici, sia privati, della lunga storia d’amore con Al Bano.

Lei, che continua a vivere nel Salento, dove si occupa di battaglie in difesa dell’ambiente e del territorio, ha risposto così:

«Sì. Una madre conserva un cordone ombelicale invisibile con i figli che mette al mondo: se Ylenia fosse morta lo avrei sentito. Servirebbe una Fondazione per le ragazze scomparse, per mostrare loro che non sono state dimenticate, che aspettiamo di rivederle, che non abbiamo mai smesso di amarle e di cercarle». _______________

LA RICERCA nel nostro articolo del 17 novembre 2015

