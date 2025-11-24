L’ITALIA VINCE LA COPPA DAVIS DI TENNIS

di Elena Vada _______________

Bologna, domenica 23 novembre 2025.L’ ITALIA batte la SPAGNA di tennis.

Anche senza Sinner e Musetti, abbiamo vinto la Coppa Davis.

È la terza volta consecutiva, la prima in casa e la quarta dopo il Cile del 1976.

La nostra è una squadra di amici, orfana dei famosi campioni, delle Star, ma piena di volontà, solidarietà, determinazione e orgoglio patriottico.

Dice un commentatore della BBC (in inglese): ” Una sola anima!”… che bella definizione!

Il nostro magnifico Cobolli rimonta Munar, dopo il successo di Berrettini su Carreno Busta.

È un successo senza uguali, che sa di miracolo fortemente voluto e i miracoli non si possono raccontare, ma spero abbiate seguito gli emozionanti incontri.

Uniamoci al coro dei tifosi impazziti di gioia, sugli spalti bolognesi :

SIAMO NOI, SIAMO NOI, I CAMPIONI SIAMO NOI…

Anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è congratulato.

Arrivederci al prossimo anno, ancora qui a Bologna.

