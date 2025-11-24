SPARANO CONTRO IL PORTONE DI UN PALAZZO: INDAGINI SUL GESTO INTIMIDATORIO A MONTERONI

(f.f.)_____________

Pochi minuti dopo le quattro del mattino di sabato, quando il temporale notturno aveva ormai lasciato spazio a un silenzio denso e irreale, in via Armando Diaz è riecheggiato un rumore ben più inquietante del tuono: due colpi d’arma da fuoco esplosi contro l’ingresso di un condominio.

I proiettili, probabilmente sparati da una pistola, hanno centrato il portone in alluminio, lasciando due fori netti ma senza infrangere i vetri né ferire gli abitanti dello stabile. A segnalare l’accaduto ai carabinieri è stata una coppia residente nell’edificio, che ha udito chiaramente gli spari e ha immediatamente chiamato il 112. Nel palazzo vive anche un secondo nucleo familiare.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione radiomobile di Lecce, che durante il sopralluogo hanno individuato anche segni di bruciatura alla base del portone. Un dettaglio che fa ipotizzare un tentativo, seppur fallito, di appiccare un incendio subito spento dai residenti, evitando che il fumo penetrasse negli appartamenti.

Al momento non emergono elementi che colleghino l’episodio a situazioni pregresse o a contrasti legati agli inquilini. Entrambe le famiglie risultano prive di problematiche note che possano giustificare un simile atto intimidatorio.

Le indagini, ora in mano ai carabinieri della stazione di Monteroni, mirano a chiarire chi abbia aperto il fuoco e soprattutto a comprendere il movente e l’eventuale bersaglio dell’azione, che al momento rimane avvolta nel mistero.

Category: Cronaca