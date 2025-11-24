#NIENTE GIUSTIFICA LA CACCIA #NON E’ UNO SPORT, E’ UNA GUERRA
(Rdl) _____________ Qui di seguito alcuni dei tanti post che in queste ore si stanno rincorrendo sul web, nella giornata in cui in Parlamento si torna a discutere non di abolire – come dovvrebbe essere – bensì di facilitare e ampliare la caccia. Al fondo di essi, il link utile per guardare il video e leggere e sottoscrivere l’appello integrale diffuso dalla Fondazione Capellino ____________
- Il 94% degli italiani vuole limitare o abolire la caccia: Fondazione Capellino lancia un nuovo video-shock.
Appello al Parlamento per fermare ogni tentativo di ampliare i diritti venatori e per mettere al centro la tutela della fauna selvatica e della biodiversità.
- Prosegue la Campagna “Niente giustifica la #caccia” di #FondazioneCapellino e Almo Nature per chiedere lo stop a una tradizione anacronistica, barbara e crudele.
- LA CACCIA E’ UNA MINACCIA PER LA SICUREZZA!
I risultati dei sondaggi realizzati da Fondazione Capellino assieme a Ipsos Doxa e Istituto Piepoli e unisciti all’appello che Gaia Animali & Ambiente sostiene con entusiasmo.
- Lega Italiana per l’ abolizione Caccia (LAC)
Appello ai nostri rappresentanti in Parlamento
Il disegno di legge oggi in discussione in Parlamento trasforma l’attuale legge che regola la caccia.
consente di cacciare specie oggi protette;
dà alle Regioni la facoltà di estendere la durata dei tempi in cui è consentita;
riduce le aree naturali protette, consentendo la caccia al loro interno;
consente la caccia nelle foreste e nei boschi demaniali;
consente la caccia su neve;
consente la caccia sui valichi di montagna;
consente l’utilizzo di strumenti ottici e optoelettronici nel tiro;
consente di riaprire gli impianti per la cattura degli uccelli migratori con le reti (uccellagione) e di utilizzarli anche come richiami vivi;
facilita gli appostamenti fissi;
allarga la platea di chi può abbattere animali nei piani di controllo, includendo anche privati e imprenditori agricoli.
Aumenta l’insicurezza dei cittadini, sempre più costretti a condividere campi, sentieri e boschi con i fucili.
Questa legge non è nell’interesse della gente, dell’agricoltura e dell’ambiente.
Chiediamo a voi, Senatrici e Senatori, Deputate e Deputati, a qualunque partito politico apparteniate, di votare contro il Disegno di Legge che modifica l’attuale norma.
Firma l’appello ________________
https://fondazionecapellino.org/it/nientegiustificalacaccia?fbclid=IwY2xjawORNlhleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeEcFqWAbTz8uAut3rW-kH3eyCxSV9VZh9RLmlfVExkQcyNK5uIpk4sC9wMXI_aem_JsVLNlprKYjI7_krusLfRg
