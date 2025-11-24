SORRISO AL SELFIE! IL PRIMO EXIT POLL FOTOGRAFA UNA VITTORIA DI ANTONIO DECARO CON PERCENTUALE SCHIACCIANTE. LO BUONO DOPPIATO

(g.p.) ____________ Primo exit poll delle ore 15, diffuso, a urne chiuse, da Opinio per la Rai.

Ricordiamo che si tratta di un sondaggio, basato su simulazioni di voto successive, non di proiezioni, basate invece sullo scrutinio delle schede, per le quali bisognerà attendere ancora. Solo nella notte, invece, si avranno i risultati definitivi.

ANTONIO DECARO 64-68 %

LUIGI LO BUONO 30-34 %. ________________

AGGIORNAMENTO delle ore 15.15

In Campania si annuncia una vittoria netta di Roberto Fico, della coalizione di centro-sinistra, che il primo exit poll dà al 56-60%, mentre Edmondo Cirielli del centro-destra viene stimato fra il 35 e il 39%.

In Veneto si annuncia una vittoria netta di Alberto Stefani del centro-destra, dato fra il 59 e il 63%, mentre Giovanni Manildo del centro-sinistra è dato fra il 30 e il 34%. ___________

AGGIORNAMENTO delle ore 15.35

Dati sull’affluenza diffusi dal Ministero dell’interno, a quasi totalità delle sezioni computate.

In Puglia ha votato solo il 41,85% degli aventi diritto, mentre cinque anni fa erano stati il 56,53%.

Un calo netto, dunque, un segnale…significativo assai! Fra l’altro è la percentuale peggiore in assoluto, sia rispetto a Veneto e Campania, del resto ugualmente in netto ribasso, sia come dato storico nella nostra regione. ___________-

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 15.55

Secondo e definitivo exit-poll: dati del primo confermati e anzi in Puglia ancora più netti.

Veneto

STEFANI centro-destra 58,5-62,5%

MANILDO centro-sinistra 29-33%

Campania

FICO centro sinistra 57,5-61,5%

CIRIELLI centro-destra 33-37%

Puglia

DECARO centro-sinistra 66-70%

LO BUONO centro-destra 27-31%

