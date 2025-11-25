AL VIA LA STAGIONE TEATRALE AL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA
Parte giovedì 27 la Stagione Teatrale della Città di Galatina al Teatro Cavallino Bianco.
GALATINA – Stagione Teatrale 2025/26
Un cartellone prestigioso che intreccia comicità, poesia, musica e grande prosa, con alcuni tra i più amati interpreti del panorama teatrale e televisivo italiano.
Gli abbonamenti sono in vendita dal 12 novembre 2025 presso il botteghino del Teatro nei giorni e orari di apertura definiti.
I biglietti per le singole opere teatrali saranno messi in vendita dal 21 novembre 2025 presso il botteghino del Teatro, online su vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket.
Il botteghino del Teatro Cavallino Bianco resta aperto dal 12 al 27 novembre nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00.
Dal 28 novembre cambiano i giorni e gli orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e i giorni di spettacolo dalle ore 19.00.
Per info 3273773846
Category: Costume e società