AL VIA LA STAGIONE TEATRALE AL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA

| 25 Novembre 2025 | 0 Comments

Parte giovedì 27 la Stagione Teatrale della Città di Galatina al Teatro Cavallino Bianco.

GALATINA – Stagione Teatrale 2025/26

Un cartellone prestigioso che intreccia comicità, poesia, musica e grande prosa, con alcuni tra i più amati interpreti del panorama teatrale e televisivo italiano.

Gli abbonamenti sono in vendita dal 12 novembre 2025 presso il botteghino del Teatro nei giorni e orari di apertura definiti.

I biglietti per le singole opere teatrali saranno messi in vendita dal 21 novembre 2025 presso il botteghino del Teatro, online su vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Il botteghino del Teatro Cavallino Bianco resta aperto dal 12 al 27 novembre nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00.

Dal 28 novembre cambiano i giorni e gli orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e i giorni di spettacolo dalle ore 19.00.

Per info 3273773846

