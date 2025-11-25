REGIONALI IN PUGLIA – La Vignetta di Valerio Melcore
Category: Costume e società
Category: Costume e società
LA POESIA INTROSPETTIVA DI ALFREDO SFILIO NELLA RACCOLTA “L’io narrante”. LA PRESENTAZIONE A LECCE SABATO 29
di Raffaele Polo _____________ È un riuscito espediente quello utilizzato da Alfredo Sfilio nei suoi versi, ora proposti in una corposa e interessante sequenza: il Poeta, infatti, colloquia serenamente con quello che definisce ‘ il mio “io” ‘ e dal confronto emerge una delicata e introspettiva nota personale su cui si sviluppano i versi successivi. […]
SANREMO OSPITA NICOLO’ E LA SUA ARTE
di Cristina Pipoli _____________ Da Salerno a Sanremo un viaggio fatto con un unico ingrediente, quello dell’amore. Un successo strepitoso ha visto il giovane salernitano Nicolò di soli 13 anni esporre accanto a nomi illustri la sua opera. Tra oltre quattrocento artisti internazionali su un catalogo ufficiale c’è l’opera di Nicolò, due ali diverse disegnate appositamente. […]
MYRIAM PALA RIESCE SEMPRE A STUPIRCI. SCOPRIAMOLA ORA COME CANTANTE, NEL NUOVO ALBUM MUSICALE, VERO E PROPRIO PROGETTO ARTISTICO, “Aurum animae”, REALIZZATO CON MARIANO, SUO “fidanzato e compagno di vita”
di Cristina Pipoli ______________ “AurumʘAnimae” è l’inizio di un cammino, la cui introduzione è un incontro tra voce mista lirica e metal sinfonico che esplora il percorso interiore e il ritorno al Sé”. Queste le parole di Myriam Pala, la nostra bellissima amica sarda, che i lettori di leccecronaca.it hanno imparato a conoscere e ad […]
NOVITA’ EDITORIALI / NEI RACCONTI DI MARIA GRAZIA PRESICCE IL CARATTERE DELLE DONNE SALENTINE. MERCOLEDI’ 26 LA PRESENTAZIONE A LECCE
Comunicazione dell’editore Stefano Donno _______________ C’è un filo invisibile che lega le generazioni di donne del Sud: un filo fatto di pazienza, di silenzi, ma anche di una forza dirompente capace di scardinare le convenzioni. È questo il cuore pulsante di “INCONTRI – Donne Salentine”, la nuova opera di Maria Grazia Presicce, pubblicata da I Quaderni del Bardo […]
LECCE, DOMANI LA CERIMONIA PER LA VIRGO FIDELIS: I CARABINIERI CELEBRANO LA LORO SANTA PROTETTRICE
(f.f.)_____________ Nel capoluogo salentino è tutto pronto per la tradizionale ricorrenza dedicata alla Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma dei Carabinieri. Domani, 21 novembre, alle ore 18, il Duomo di Lecce ospiterà una celebrazione liturgica solenne che unirà la comunità militare, religiosa e civile in un momento di raccoglimento e memoria. La funzione, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Angelo […]
