CAGNOLINO TRAVOLTO E UCCISO NEL PARCHEGGIO DELL’EX OSPEDALE VITO FAZZI: E’ CACCIA ALL’AUTO PIRATA

Una mattinata qualunque si è trasformata in una scena di dolore nel piazzale dell’ex presidio ospedaliero “Fazzi”, dove ieri un cane è stato travolto e ucciso da un’auto lanciata a forte velocità. Il fatto è avvenuto attorno alle 10, quando un uomo si era recato nell’area parcheggio accompagnato dal suo animale al guinzaglio.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura di grossa cilindrata – si tratterebbe di una Porsche – avrebbe attraversato il parcheggio senza rallentare, colpendo frontalmente il piccolo cane e proseguendo senza fermarsi. L’impatto è stato violentissimo: l’animale è rimasto inerme sull’asfalto, mentre il proprietario, sotto shock, non riusciva a capacitarsi dell’accaduto.

Alcuni presenti, tra utenti e dipendenti della struttura ospedaliera, si sono precipitati per prestare aiuto dopo aver udito le grida e notato la scena. Poco dopo, gli operatori di Sanitaservice sono intervenuti per recuperare la carcassa dell’animale.

Sono ora in corso le verifiche delle forze dell’ordine per risalire al responsabile. Le telecamere di videosorveglianza installate nell’area potrebbero rivelarsi decisive per identificare la vettura pirata e ricostruire l’intera dinamica dell’incidente.

