TARANTO, SCOPERTA LA “TRUFFA DEI CAMBI VELOCI”AI DANNI DEGLI ESERCENTI: DENUNCIATO UN 33ENNE ROMENO

Gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto hanno identificato e denunciato un uomo di origine romena, 33 anni, ritenuto l’artefice di una serie di raggiri messi a segno ai danni di diversi commercianti cittadini. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l’indagato avrebbe sfruttato la richiesta di cambiare grosse quantità di banconote di piccolo taglio – per lo più biglietti da cinque euro – per sottrarne una parte con manovre rapide e abilissime durante lo scambio, riuscendo così a ottenere somme consistenti senza destare sospetti immediati.

Il sospettato è stato bloccato mentre percorreva viale Virgilio a bordo di un’auto con targa polacca insieme a un connazionale. Alla richiesta dei documenti, i due avrebbero improvvisato un’improvvisa incapacità di comprendere l’italiano, atteggiamento che ha insospettito ulteriormente i poliziotti. La perquisizione personale ha rivelato la presenza di 101 banconote da 5 euro, oltre a tagli da 10 e 20 euro.

Ulteriori verifiche hanno accertato che l’uomo era già comparso in diverse questure italiane sotto molteplici identità. Proprio durante questi accertamenti, la titolare di un centro scommesse si è presentata in Questura denunciando un episodio analogo: riconoscendo nelle fotografie mostrate dagli agenti il 33enne appena fermato, ha confermato di essere stata truffata con lo stesso modus operandi.

