DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 26 novembre 2025.

La Chiesa festeggia San Leonardo. Buon onomastico ai nostri amici e ai nostri lettori che portano questo nome!

A Lecce, compie 68 anni il nostro amico Oronzo Pici: auguri!

E auguri affettuosi al nostro direttore Giuseppe Puppo, che anch’egli festeggia oggi a Lecce 68 anni.

I nati oggi hanno una naturale predisposizione ad essere laboriosi ed onesti, dotati di inventiva e di creatività, sinceri e buoni, a volte inutilmente sinceri e troppo buoni.

Sono solitamente molto apprezzati. Spesso però il loro entusiasmo li porta, sia nel lavoro, sia in amore, a concedere fiducia a persone che non la meritano. Hanno bisogno di calma e di pazienza per crescere e per realizzarsi, hanno i loro tempi e i loro modi, del tutto ineludibili.

1950 – Guerra di Corea: truppe della Repubblica Popolare Cinese in Corea del Nord lanciano un massiccio contrattacco contro le forze della Corea del Sud e degli Stati Uniti, nella battaglia di Chosin Reservoir, mettendo fine all’ ipotesi di una rapida soluzione del conflitto.

Proverbio salentino: QUANDU AI ALLA CORTE A SENTERE LE DO PARTI

Quando vai alla corte devi sentire le due parti.

Troppo spesso nella vita di tutti i giorni, siamo portati ad ascoltare ed a prendere posizione e giudicare fidandoci di quanto qualche amico o conoscente ci racconta senza prenderci la briga di ascoltare l’altra parte.

Se poi si tratta di avvenimenti storici, in questo caso non solo le ragioni dei vinti non trovano spazio, ma se qualcuno prova a farlo viene messo all’indice e bollato nel peggiore dei modi.

