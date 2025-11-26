LECCE IN UNA LOTTA PER LA RETROCESSIONE SEMPRE PIU’ ACCESA: ECCO LA FLOP 5

Non solo nella zona bassa della classifica c’è una lotta acerrima per non retrocedere, ma sono diversi i club che stanno mettendo in scena uno stato di forma fisica pessimo, tra questi c’è il Lecce.

Nel palinsesto delle scommesse calcio i Salentini restano a soli 2 punti dal 18esimo posto, ma sono anche i favoriti per agguantare la promozione, davanti a Fiorentina, Verona, Genoa e Pisa, tuttavia, nei prossimi match non bisognerà sbagliare, perché ogni punto è importante e contro la Lazio era una partita proibitiva, difficile da portare a casa.

Le statistiche del Lecce dopo 12 giornate di campionato

La casella delle vittorie resta a 2, i pareggi 4 e aumentano le sconfitte a 6 con la gara persa contro la Lazio, per un Lecce che subisce il doppio dei gol che riesce a segnare, infatti, sono 8 le reti segnate e 16 quelle subite.

Nelle statistiche degli over 2.5 e degli under, i Lupi hanno disputato 4 match terminati con almeno 3 gol e altri 8 conclusi con meno di 3 reti complessive nel risultato, segno che ogni match è sul filo del rasoio e non bisogna mai abbassare la guardia in campo.

In trasferta il Lecce va meglio, perché in casa sono soltanto 3 i pareggi e zero le vittorie, mentre i due trionfi sono stati registrati sempre fuori dalle mura domestiche dello Stadio Via del Mare.

La flop 5 delle ultime cinque giornate di campionato

Nella flop 5 delle ultime 5 giornate di campionato, il Lecce si trova al 16esimo posto con 4 punti messi a segno su 15, tre grazie alla vittoria contro la Fiorentina, un punto grazie al pareggio contro il Verona.

Cagliari e Fiorentina hanno floppato ancora più pesantemente nelle ultime 5 gare con 3 punti su 15, mentre i club che hanno guadagnato meno punti di tutti, restano Verona e Atalanta con un misero bottino di 2 punti.

Le dirette sfidanti del Lecce per evitare la retrocessione

Nelle quote serie a aggiornate live su betfair il Lecce resta favorito per la salvezza, perché ci sono diverse concorrenti dirette che presentano uno stato di forma peggiore di quello dei Giallorossi. Verona e Fiorentina sono i club che stanno giocando peggio di tutti, anche se la Viola ha strappato un pareggio importante alla Juve, ancora non riesce a vincere, stesso discorso per il club veneto.

Pisa e Genoa rappresentano proprio i due club contro cui il Lecce dovrà giocarsi la diciassettesima posizione, con un occhio di riguardo anche per Cagliari e Parma, attualmente in vantaggio sui Salentini.

Questa Serie A è particolarmente agguerrita in ogni zona della classifica, per questo sarà molto difficile conoscere in anticipo quali saranno le squadre al top e i grandi flop, perché ogni match rappresenta un’opportunità per mettere in cassaforte punti preziosi.

Il Lecce deve ingranare la marcia e tornare a vincere, se non vuole rischiare di sprofondare nelle sabbie mobili che dal 18esimo posto, risucchiano le squadre in Serie B e i prossimi match saranno determinanti per capire le sorti dei pugliesi.

