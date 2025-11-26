MATINO, DONNA DISABILE MALTRATTATA DAL COMPAGNO: 48ENNE IN ARRESTO DOPO UNA NOTTE DI VIOLENZA

(f.f.)______________

Una nuova e gravissima vicenda di violenza domestica è emersa nella tarda serata di ieri a Matino, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 48 anni, del posto, accusato di aver maltrattato ripetutamente la convivente, una donna poco più giovane e affetta da disabilità conseguenti a un incidente stradale.

A lanciare l’allarme è stata la stessa vittima, terrorizzata e in forte stato di agitazione, che ha chiesto aiuto ai militari dopo l’ennesima aggressione scaturita da una lite di poco conto. I Carabinieri della Stazione di Taviano, affiancati dalla Sezione Radiomobile di Casarano, sono intervenuti nell’abitazione della coppia, trovando la donna scossa e spaventata. Lei stessa ha riferito di subire da tempo vessazioni, minacce e percosse, spesso alimentate dall’abuso di alcol del compagno.

Durante l’intervento, gli uomini dell’Arma hanno constatato direttamente l’atteggiamento violento dell’indagato, confermando così il quadro denunciato dalla donna. A quel punto, la priorità è stata quella di portarla in salvo e bloccare l’uomo, che è stato immediatamente tratto in arresto.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, il 48enne è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio arriva all’indomani del 25 novembre, giornata internazionale dedicata al contrasto della violenza sulle donne, e sottolinea ancora una volta la necessità di denunciare e intervenire tempestivamente. I Carabinieri ribadiscono il proprio impegno quotidiano nella prevenzione, nel sostegno alle vittime e nella repressione di ogni forma di abuso, ricordando che chi subisce violenze non è mai solo: l’Arma è sempre pronta a rispondere e a proteggere.

