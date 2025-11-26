TAURISANO, SORPRESI CON ARNESI DA SCASSO: DUE GIOVANI DENUNCIATI

(f.f.)_____________

Una segnalazione arrivata nella serata di venerdì ha permesso alla Polizia di Stato di individuare due giovani sospetti a bordo di un’auto parcheggiata in via Montegrappa. Un passante aveva notato il veicolo fermo da alcuni minuti, con i due occupanti che si guardavano intorno in maniera nervosa.

La pattuglia del Commissariato di Taurisano, raggiunto il luogo indicato, ha intercettato la vettura poco più avanti. Alla guida e sul sedile del passeggero si trovavano due uomini privi di patente e senza alcun documento di riconoscimento. Le risposte vaghe e contraddittorie fornite agli agenti hanno spinto i poliziotti ad approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione del mezzo.

All’interno dell’auto sono stati trovati passamontagna, guanti, torce elettriche, un cacciavite e una chiave inglese: materiale tipicamente utilizzato per forzare serrature o accedere illegalmente in abitazioni. I due sono stati condotti negli uffici del Commissariato per essere identificati.

Nel frattempo gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nei pressi dell’abitazione davanti alla quale era stata avvistata inizialmente l’auto. Qui è emerso un dettaglio decisivo: una porzione della rete di recinzione era stata piegata, creando un passaggio verso il giardino. Sul muro di confine erano stati abbandonati alcuni attrezzi, poi riconosciuti dal proprietario come rubati da una rimessa situata all’interno della proprietà.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due uomini — un 34enne di Ruffano e un 24enne di Melissano — avrebbero tentato di introdursi nella casa, lasciando gli attrezzi sul muro per facilitare un’eventuale fuga rapida.

Raccolti sufficienti elementi per ritenere i due responsabili del tentativo di intrusione, sono scattate le denunce per tentato furto in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Poiché entrambi erano privi di qualsiasi legame con il territorio di Taurisano e senza motivazioni valide per trovarsi in zona, il Questore della Provincia di Lecce ha emesso nei loro confronti un Foglio di Via Obbligatorio: i due dovranno lasciare il Comune e non potranno farvi ritorno per un periodo di tre anni.

