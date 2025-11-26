LECCE, 37ENNE ARRESTATO PER GRAVI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: VIOLENZE, MINACCE E FIGLI COINVOLTI

(f.f.)_____________

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato e portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati ai danni della moglie e dei due figli piccoli. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura, al termine di un’attività investigativa serrata avviata dopo la denuncia presentata dalla vittima.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe instaurato all’interno delle mura domestiche un clima di violenza costante, fatto di aggressioni fisiche, minacce e soprusi economici. Gli agenti della Squadra Mobile, che hanno seguito l’indagine, hanno documentato una lunga serie di episodi in cui il 37enne, spesso ubriaco, avrebbe colpito la moglie, intimidendola anche con l’uso di coltelli e strumenti da lavoro. La situazione sarebbe degenerata al punto da coinvolgere direttamente anche i figli minori: il maggiore, abituato alle percosse, in un’occasione avrebbe persino cercato di proteggere la sorellina dalle violenze del padre.

Dalle verifiche è emerso anche un quadro di totale dipendenza economica dell’uomo dalla consorte, che provvedeva da sola al mantenimento della famiglia mentre lui si dedicava a lavori occasionali e all’abuso di alcolici. L’indagato, oltre a non contribuire alle spese domestiche, si sarebbe più volte appropriato dello stipendio della donna.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di porre fine a una situazione definita dagli investigatori “estremamente pericolosa”, impedendo che le violenze potessero ulteriormente aggravarsi. L’uomo è stato localizzato all’alba, arrestato e trasferito nel carcere leccese, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Questura sottolinea come l’operazione rappresenti un ulteriore segnale dell’impegno quotidiano nel contrasto alla violenza domestica e nel sostegno concreto alle vittime più vulnerabili.

