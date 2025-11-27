banner ad
DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE 2025

27 Novembre 2025

Buongiorno! 

Oggi è giovedì 27 novembre 2025.

La Chiesa festeggia i Santi Fecondo e Primitivo.

Sessanta anni fa, escalation della guerra  del Vietnam: come oggi, il ministero della Difesa chiese al presidente Lyndon B. Johnson, che, per far sì che le operazioni pianificate avessero successo, il numero di soldati americani in Vietnam dovesse essere portato da 120.000 a 400.000.

Proverbio salentino: COSA CA SIGGE MALE NU FACE
Cosa di cui si ha voglia male non fa.
Secondo i nostri vecchi il corpo ci comunica ciò di cui ha bisogno, per cui quando desideriamo qualcosa è meglio che soddisfiamo quella voglia e non pensarci più, piuttosto che resistere e torturarsi.

