IL COORDINAMENTO PER GLI ALBERI E IL VERDE URBANO DI LECCE INVITA A PARTECIPARE ALL’INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO PER DOMENICA 30

Domenica 30, dalle 10 a mezzogiorno, il Coordinamento per gli Alberi e il verde urbano di Lecce invita a partecipare simpatizzanti, cittadine e cittadini, amanti del verde ad un incontro pubblico presso il Museo Castromediano di Lecce.

Occasione è la giornata nazionale degli alberi (21 novembre). Faremo il punto sullo status quo e sulle dinamiche a cui il verde in città è sottoposto, grazie agli interventi di agronomi ed esperti ma anche di cittadini e di lettori che porteranno un contributo di lettura sul tema.

La situazione per il verde urbano, purtroppo, non è rosea. C’è bisogno di fare insieme per dimostrare, al Palazzo e alle comunità che vivono in città, di quanto sia importante tutelare, curare e ampliare il patrimonio arboreo in città.

Ci vediamo domenica. Se il tempo non fosse clemente, saremo comunque all’interno del museo.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Politica