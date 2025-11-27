TREPUZZI, PAURA ALL’ALBA SU UN TRENO: PASSEGGERI MINACCIATI DA UN GIOVANE VIOLENTO ARMATO DI COLTELLO

(f.f.)_____________

Momenti di forte tensione si sono verificati nelle prime ore del mattino a bordo di un treno regionale partito da Lecce poco dopo le 5. Durante la corsa, un passeggero di nazionalità straniera ha estratto un coltello e una forbice, iniziando a minacciare le persone presenti nel vagone e colpendo alcuni finestrini utilizzando un estintore.

La situazione di emergenza è stata rapidamente intercettata dai Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, che sono intervenuti alla stazione di Trepuzzi, dove il convoglio si è fermato per consentire l’operazione. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo senza ulteriori conseguenze per i viaggiatori.

Sono attualmente in corso verifiche e approfondimenti per definire nel dettaglio le circostanze e le motivazioni del gesto.

