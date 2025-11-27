NARDO’, TRE TIFOSI COLPITI DA DASPO

(f.f.)____________

Continua senza sosta l’azione preventiva della Polizia di Stato contro ogni forma di violenza legata al tifo organizzato, con controlli mirati e un monitoraggio costante dei soggetti considerati a rischio per la sicurezza pubblica.

In questo contesto, dopo l’esame delle recenti denunce inviate dagli uffici operativi, il Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha firmato tre provvedimenti di DASPO nei confronti di altrettanti sostenitori, già denunciati in stato di libertà dal Commissariato di Nardò per aver fatto uso di materiale pirotecnico vietato, in circostanze riconducibili agli ambienti ultras.

I fatti risalgono alla partita del 2 novembre 2025, quando, durante l’incontro tra A.C. Nardò e Taurus Acerrana, alcuni tifosi della squadra ospite avevano acceso diversi fumogeni. Sul finale del match gli stessi individui si erano inoltre lasciati andare a proteste animate e atteggiamenti ostili verso la dirigenza della propria squadra.

Le scene erano state riprese nei dettagli dalla Polizia Scientifica, permettendo agli investigatori di identificare i tre responsabili senza margini di dubbio. Sulla base di tali elementi, la Divisione Anticrimine della Questura ha proceduto con l’istruttoria, culminata nel divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di un anno.

L’intervento conferma la linea rigorosa adottata dalla Polizia di Stato: fermare tempestivamente comportamenti potenzialmente pericolosi, sia all’interno degli stadi sia in occasioni collegate, per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Category: Cronaca