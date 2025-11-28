PRESUNTO SPACCIATORE TENTA DI SFUGGIRE ALLA PATTUGLIA DEI CARABINIERI, MA FINISCE IN MANETTE

(f.f.)__________

Un tentativo maldestro di rendersi invisibile ai Carabinieri è costato l’arresto a un 48enne del posto, già noto per precedenti vicende giudiziarie. L’uomo è stato fermato ieri pomeriggio durante un servizio di vigilanza mirato al contrasto delle attività di spaccio, disposto nell’ambito dei controlli coordinati dal Comando provinciale di Lecce.

La pattuglia della Stazione di Otranto stava percorrendo una strada ai margini del centro abitato quando ha notato il soggetto fermo davanti alla casa in cui vive.

Non appena ha incrociato lo sguardo dei militari, l’uomo ha cercato di dileguarsi, nascondendosi goffamente dietro alcune rientranze dell’edificio, comportamento che ha immediatamente richiamato l’attenzione dei Carabinieri.

Fermato poco dopo, è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale. Il nervosismo mostrato e i precedenti penali hanno convinto i militari a estendere l’ispezione all’interno dell’appartamento.

È stata proprio la perquisizione domiciliare a rivelare il motivo del tentato nascondiglio: in un vano accuratamente celato sono stati trovati circa 30 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, tutto indicativo di un’attività di spaccio strutturata. La sostanza e gli strumenti rinvenuti sono stati sequestrati.

Al termine degli accertamenti, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Lecce, l’uomo è stato ristretto ai domiciliari in attesa dei successivi sviluppi investigativi. L’intervento rientra nel più ampio piano di monitoraggio dell’Arma, volto a prevenire e reprimere la diffusione di stupefacenti nel territorio salentino.

