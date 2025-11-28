TRUFFA ALLA NONNA CON TRAVESTIMENTO: FERMATI DUE GIOVANI

(f.f.)__________

Un inganno studiato nei dettagli e reso ancora più subdolo da un travestimento. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia stradale di Bari, che hanno denunciato due ragazzi di 18 e 20 anni, originari delle province di Latina e Caserta, sospettati di aver raggirato un’anziana di 82 anni nel Leccese.

La vicenda è emersa quasi per caso, quando una pattuglia impegnata nei controlli lungo l’autostrada A14 ha notato un’auto ferma in un’area di servizio con due giovani a bordo che osservavano i passanti con particolare agitazione. L’atteggiamento insolito ha spinto gli agenti a un controllo più approfondito: durante la perquisizione personale, uno dei due è stato trovato in possesso di una fede in oro e di 6mila euro in contanti.

Gli oggetti corrispondevano esattamente alla refurtiva segnalata poche ore prima da un’anziana residente in provincia di Lecce, caduta vittima di una truffa telefonica. La donna era stata contattata da un sedicente nipote che, fingendo un’emergenza familiare, le aveva chiesto soldi per risolvere un presunto problema burocratico. A ritirare il denaro si era poi presentato alla porta uno dei ragazzi fermati, travestito da donna per mascherare la propria identità e indurre la vittima a fidarsi.

Le verifiche sui cellulari dei due hanno confermato i sospetti: il Gps registrava come ultima destinazione proprio l’abitazione dell’82enne. L’auto utilizzata per la trasferta è stata sequestrata, mentre i beni recuperati verranno restituiti alla proprietaria.I due indagati dovranno ora rispondere di truffa aggravata in concorso.

Category: Cronaca