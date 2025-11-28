SI LO VOGLIO NUTRE LA VITA. UN PONTE DI SOLIDARIETA’ SICILIA-PUGLIA

a.g._______Caparbia, Senza riserve e Tenace. Alessia Guarraci la Poetessa Siracusana con il suo quarto libro Cestrum Nocturnum Nutre la Vita, costruisce un ponte: pregiato, resistente, compatto. Una sfida che sposta le incertezze e apre la strada ad un Sì, Lo Voglio. Chiunque acquista questo libro contribuisce ad una causa importante.

Tutto inizia quando la sua vita un giorno incrocia quella della Famiglia Centonze-Pallara e l’Associazione “Alessia Pallara Odv” di Monteroni di Lecce. Studiando a Lecce “Scienze Religiose” durante un momento di preghiera ha conosciuto Annarita la Mamma di Alessia. Lei gli ha parlato dell’associazione in onore di sua figlia e l’ha invitata a partecipare ad un evento tramite una sua poesia. Alessia Pallara aveva 15 anni quando è venuta a mancare a causa di una terribile forma di leucemia fulminante, in una fredda notte di Natale. Alessia Guarracci racconta a leccecronaca.it: “Io ovviamente, avendo vissuto una vita di azione facendo molti viaggi missionari e ronde di strada, non potevo restare indifferente. Come dice San Paolo “la Fede senza le opere è morta” Ho abbracciato Annarita e le promisi che se avessi trovato l’Editore disposto ad investire su di me, parte del ricavato delle vendite di “Silenzi al quadrato”, sarebbe stata donata alla ricerca contro la leucemia mieloide acuta.- la giovane poetessa continua – “Io con l’arte ci guadagno, ma posso aiutare il mio prossimo ed essere segno credibile nel mondo per il Bene Comune. Ho sposato questa causa nel 2021 e da allora non mi sono più fermata”.

Anche Cestrum Nocturnum dice Sì a questa causa, ma non è da solo, l’arte nelle sue mille forme arricchisce e colora questo libro grazie alla presenza di molti artisti siciliani e non. Sono pronti a farci gustare, una virgola che fa la differenza. Tra una pausa caffè e un fuori programma c’è solo da dire Sì, Lo Voglio!

La Fede salverà il mondo

Ecco cosa scrive l’editore Giordano Lupi delle poesie della Guarraci.

Fede e ragione che conducono verso la pura azione si danno la mano e si fondono in un eterno abbraccio nelle poesie di Alessia Guarraci che parlano di vita e di amore, alternando parole a squarci di esistenza fermata in una foto. Un nuovo lavoro dopo le intense liriche di Seduzioni verbali, Silenzi al quadrato e Confluenze quindici, un nuovo tassello di poesia che ci porta a scoprire un Dio dal volto umano che è dentro di noi. Poetessa della Generazione Z, Alessia canta il ritorno alla natura, ascoltando parole e osservando tramonti reali, fuori da filtri e tag, manifestando sogni nel silenzio, dando in pasto l’amore al subconscio. L’amore è cruccio, impaccio, imeneo, non è solo una parola inglese come the lover; scoprire chi siamo davvero è il nostro compito, sollevando lo sguardo sulle macerie, costruendo un sorriso, cercando un amore vero, dimensione extralarge, un sentimento che ci faccia assopire sulla spalla dell’amato senza avere paura. La poetessa cerca la verità, vuole tenersi lontana dalle finzioni dell’intelligenza artificiale e dalle seduzioni della rete, vuole amare la realtà, fuggire l’illusione e ogni tipo di dipendenza, immergendosi nelle emozioni del momento, guidata dalla Fede. Unica via possibile per la salvezza è affratellarsi, sentirsi uniti in un progetto divino composto d’amore, senza soluzione di continuità tra amore divino e amore umano, che sono due aspetti dello stesso sentimento. Tutta l’opera è intrisa di fede e di speranza, di amore per il prossimo, di passione civile e di impegno, la poetessa sa che non può cambiare il mondo ma vorrebbe allontanare gli uomini dalle illusioni di un’esistenza irreale. L’amore di Dio, la presenza di Maria nella nostra vita, la strada indicata dalla fede, il vero amore che riscalda i cuori e che illumina il cammino sono i temi fondamentali della poesia religiosa di Alessia Guarraci. “L’ateo riconosce / l’indifferente non accetta. / Le impronte del Verbo / sono in ogni cultura / la Fede arriverà / lentamente, ma arriverà!”.

