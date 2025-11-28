PRESICCE–ACQUARICA, ALL’ALBA INCENDIATO E DISTRUTTO IL SIMBOLO DELLA FESTA DI SANT’ANDREA

(f.f.)__________

È andato in fumo il cuore della tradizione: la grande struttura di legna preparata dalla comunità per celebrare il rito del fuoco dedicato a Sant’Andrea è stata incendiata da ignoti nelle prime ore di questa mattina. L’enorme catasta, costruita con settimane di lavoro da volontari e residenti, avrebbe dovuto ardere domani notte, come previsto dall’antico cerimoniale che accompagna da generazioni la festa patronale.

Il rogo doloso ha cancellato in pochi minuti un simbolo profondamente radicato nella memoria locale, sopravvissuto persino alla fusione amministrativa tra Presicce e Acquarica del Capo avvenuta nel 2018, un’unione che aveva portato alla convivenza di tre ricorrenze religiose: quelle dedicate a Sant’Andrea, San Carlo e Sant’Adelaide. La cosiddetta “focareddha”, punto nevralgico dei festeggiamenti, è ormai ridotta a cenere, lasciando amarezza tra gli organizzatori e sdegno diffuso in tutto il paese.

A segnalare il gesto vandalico sono stati alcuni cittadini che, al sorgere del sole, hanno notato la pira già consumata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, insieme ai militari della compagnia di Tricase, ora al lavoro per individuare gli autori del danneggiamento.La comunità, frastornata e delusa, si interroga sul perché di un gesto tanto gratuito quanto distruttivo, che ha colpito uno degli appuntamenti più identitari della tradizione popolare presiccese.

Category: Cronaca