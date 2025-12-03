DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 3 dicembre 2025.

La Chiesa festeggia San Francesco Saverio.

Tanti cari auguri a Nicoletta Apopei Mairo, presidente del centro studi Koiné Europe, che oggi a Calimera festeggia il suo compleanno.

E’ la giornata europea per i diritti delle persone disabili. Le barriere architettoniche vanno rimosse, certo. Ma ognuno di noi deve rimuovere anche le barriere mentali che ancora ha nei confronti delle persone in difficoltà.

Cinquantotto anni fa il primo trapianto di cuore, che fa sensazione in tutto il mondo. 3 dicembre 1967. Al Groote Schuur Hospital di Città del Capo, Sudafrica, il 53enne Lewis Washkansky diventa il primo essere umano ad essere sottoposto ad un trapianto di cuore, ma muore diciotto giorni dopo a causa di una polmonite. L’operazione viene eseguita dal team guidato da Christiaan Barnard, che sarebbe diventato presto famosissimo.

Il 3 dicembre del 1933 Benito Mussolini nell’Agro Pontino tiene un discorso in cui dichiara: “Da venti secoli, qui dominava la morte e soltanto la Rivoluzione delle Camicie Nere vi ha portato la vita per sempre”. Viene fondata Latina un comune di 127 389 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia nel Lazio. È la seconda città del Lazio per numero di abitanti, preceduta soltanto da Roma.

È una delle più giovani città, essendo una città di fondazione, nata col nome di Littoria durante il ventennio fascista, a seguito della bonifica integrale dell’Agro Pontino. Essa comprendeva zone paludose e macchia, piccoli nuclei abitati preesistenti e zone abitate solo stagionalmente a causa del territorio poco ospitale e della malaria. La città assunse la denominazione attuale di Latina il 7 giugno 1945 nel tentativo, in buona parte riuscito, di cancellare dalla memoria degli italiani le opere, i monumenti le strutture, le città create dal fascismo.

Proverbio salentino: ALE CCHIUI NNU CIUCCIU A INTERROGANDU, CA N’ANGELU A RESPUNDENDU

Vale di più un asino ad interrogare, che un angelo a rispondere.

E del tutto evidente che non ci vuole nessuna maestria a porre delle domande, mentre è complicatissimo dare delle risposte intelligenti, anche perché uno le domande se le può preparare con calma, mentre le risposte bisogna darle al momento.

