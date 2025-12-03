IL GORILLA “UGO” di Carla Vistarini TORNA IN SCENA QUESTA SERA AL TEATRO COMUNALE DI LEVERANO

Rdl______Questa sera al Teatro Comunale di Leverano torna in scena “Ugo” di Carla vistarini, premio Idi, una commedia straordinaria capace di far sorridere, riflettere e riconoscersi.

Comicità, commozione, risate e riflessioni in una commedia scritta dalla grande paroliera Carla Vistarini e messa in scena, tra gli altri, in Francia, Germania, Argentina, Uruguay e Croazia e Repubblica Ceca.

Una coppia in crisi d’identità si ritrova ad ospitare in casa una presenza imprevista e surreale che li induce a ripensare le dinamiche della loro vita e cercare insieme di reindirizzarla verso un progetto comune e all’equilibrio del rapporto uomo/donna.

La regia è di Ivan Raganato in scena insieme a Maria Antonietta Vacca e Alisia Mariano.

La data è inserita nella rassegna culturale “Un Natale per tutti a cura” dell’amministrazione comunale e dell’assessore Maria Antonietta Gala.

Tutti a teatro dunque, questa sera a Leverano, teatro comunale ore 20.00.

per info 3273773846

