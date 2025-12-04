GLI STORICI DELLA RAI I COMPAGNI MIELI E BARBERO E LA CENSURA AI LIBRI DI DESTRA – La Vignetta di Melcore Valerio
Category: Costume e società
Category: Costume e società
COMMUNICATION DIS ABILITY, A LANCUSI, PROVINCIA DI SALERNO, VENERDI’ 19
Comunicato stampa dell’associazione Io sono Nicolò____________: COMMUNICATION DIS ABILITY ….Primo tavolo Creativo e Comunicativo. Per chi sa che “le Disabilità e l’Autismo sono per Sempre…” Per chi non sorride, perché è una realtà dei fatti…no un nuovo slogan… Dal 1992, per promuovere la piena inclusione, i diritti e la dignità delle persone con disabilità in […]
IL GORILLA “UGO” di Carla Vistarini TORNA IN SCENA QUESTA SERA AL TEATRO COMUNALE DI LEVERANO
Rdl______Questa sera al Teatro Comunale di Leverano torna in scena “Ugo” di Carla vistarini, premio Idi, una commedia straordinaria capace di far sorridere, riflettere e riconoscersi. Comicità, commozione, risate e riflessioni in una commedia scritta dalla grande paroliera Carla Vistarini e messa in scena, tra gli altri, in Francia, Germania, Argentina, Uruguay e Croazia e […]
“Il tempio dei sogni”, COLLETTIVA DI ARTE – SPETTACOLO A LECCE DA SABATO 6
di Raffaele Polo ____________ Si inaugura sabato 6 dicembre alle ore 18:30 la mostra d’arte insolita e visionaria LE TEMPLE DES RÊVES con la regia e la cura di Dores Sacquegna. Prodotta da Primo Piano LivinGallery Progetti & Servizi per l’Arte Contemporanea e allestita presso la Fondazione Palmieri in Vico dei Sotterranei a Lecce, la […]
“Trame di donne”: IL SALENTO SI RACCONTA TRA MANI, SAPORI, DANZA E MEMORIA
di Daniela Casciaro _____________ Il 14 dicembre alle ore 18, presso ex Palazzo Baronale Vescovile in Piazza Regina Elena a Gemini, si terrà il gran finale del progetto Trame di Donne. L’evento conclusivo, dal titolo evocativo “Intrecci di Vita”, sarà una festa per occhi e anima: i manufatti realizzati nei laboratori verranno esposti con orgoglio, […]
LA STORIA E L’ATTUALITA’ DI TARANTO NEL LIBRO DI ARTURO GUASTELLA. QUESTA SERA LA PRESENTAZIONE A MANDURIA
di Raffaele Polo _____________ “Taranto: dall’Età murattiana all’(in)civiltà dell’acciaio” (I libri di Icaro, pagine 124, 16 euro): il nuovo libro di Arturo Guastella arriva a Manduria. L’Associazione di Promozione Sociale “Walter Tommasino” di Manduria, in collaborazione con la casa editrice “Icaro – I libri di Icaro”, organizza la presentazione del nuovo libro di “Arturo Guastella”: […]
