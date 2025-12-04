LECCE, ORDIGNO FATTO IN CASA SCOPERTO IN CENTRO, PRESO L’AUTORE

(f.f.)_____________

È finito in manette un uomo di 31 anni, originario di Melendugno, ritenuto l’autore del collocamento di un ordigno rudimentale lasciato nella zona di piazzetta Santa Chiara. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della polizia in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della procura.

L’indagato, identificato come Gabriele Bascia, deve rispondere dei reati di porto abusivo di armi e tentata intimidazione pubblica.

L’inchiesta è partita dopo il ritrovamento, la sera del 16 novembre, di un dispositivo esplosivo artigianale lasciato a pochi passi dai locali del centro storico. Il manufatto, che non era esploso, conteneva più di un chilo di materiale pirico e avrebbe potuto provocare conseguenze molto gravi. Sul posto erano intervenuti gli operatori dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che avevano immediatamente isolato l’area e messo in sicurezza l’ordigno.

Le successive attività investigative sono state affidate alla Digos della questura, che nelle settimane seguenti ha raccolto elementi e riscontri tecnici fino a individuare il presunto responsabile. L’uomo è stato arrestato nelle ultime ore e condotto in carcere, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire eventuali motivazioni e possibili collegamenti con altri episodi.

Le autorità sottolineano come l’intervento tempestivo abbia evitato conseguenze drammatiche in una zona molto frequentata e ricordano che restano elevati i controlli sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

