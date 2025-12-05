FINANZA ED ENAV SIGLANO INTESA PER CONTROLLI PIU’ RIGOROSI

(f.f.)___________

Un nuovo accordo di collaborazione è stato firmato tra la Guardia di Finanza e l’ENAV, la società responsabile della gestione del traffico aereo civile nel nostro Paese. Il documento, valido per tre anni, punta a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle irregolarità che possono danneggiare le finanze pubbliche italiane ed europee. La firma è avvenuta tra il Generale di Divisione Giuseppe Arbore, Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, e il dirigente dell’ENAV, Pasquale Monti.

L’intesa mira a garantire trasparenza nelle operazioni di appalto, servizi e forniture che riguardano la società, oltre a intensificare le verifiche su possibili frodi fiscali, evasione e altri reati di natura economica.In base al Protocollo, ENAV fornirà ai reparti specializzati della Finanza informazioni, valutazioni e dati utili a individuare situazioni sospette o potenziali violazioni. Dal canto suo, il Corpo metterà in rete le proprie strutture investigative, dai nuclei speciali ai reparti dislocati sul territorio e in ambito aeronavale, assicurando interventi coordinati senza compromettere segreti investigativi o la tutela dei dati.

Gli obiettivi principali dell’intesa riguardano:vigilanza sulle procedure di gara del gruppo ENAV;scambio di informazioni per individuare e reprimere frodi doganali, evasione fiscale e altri comportamenti lesivi del sistema economico. Il Generale Arbore ha sottolineato come il documento rappresenti «uno strumento concreto per rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto contro le condotte che mettono a rischio le risorse dello Stato e dell’Unione Europea, in un comparto strategico dell’economia nazionale».

Anche Monti ha espresso soddisfazione: «Questo accordo ribadisce la volontà di ENAV di operare con assoluta trasparenza e in stretto contatto con le istituzioni. Il flusso di informazioni con la Guardia di Finanza sarà ancora più rapido e diffuso, senza rallentare gli obiettivi aziendali, ma garantendo attenzione costante alle regole e ai processi interni».

