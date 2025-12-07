IL PRANZO DELLA DOMENICA / E’ UNA ‘SICUREZZA’ A CASA DI MARCO FRANCHETTI E VALENTINA

di Raffaele Polo _____________

Marco ci ha preparato il suo piatto speciale: prima, però, gustiamo alla sua tavola la carbonara, graditissima e lodata da tutti, è proprio vero che il nostro ospite se la cava egregiamente ai fornelli…

In casa ci sono anche i due gatti che ci guardano sospettosi, si chiamano Romeo e Pamù, «Pamù?» ci viene spontaneo chiedere.

«É nato tutto da un bellissimo viaggio fatto tempo addietro in Albania. Là abbiamo avuto la fortuna di perderci, in un certo senso, uscendo dagli itinerari già collaudati e di scoprire luoghi meravigliosi e indimenticabili. Durante la nostra vacanza ci accompagnava il leit motiv di una canzone che ripeteva sempre quesa parola: pamù, pamù che vuol dire, Valentina cosa significava pamù?»

Valentina sorride e ci spiega:

«Pa Mu sono due parole di un brano albanese, vuol dire senza di me… la cantavano tutti, in quel viaggio…»

Ma ecco arrivare sulla tavola la decantata specialità di Marco, Marco Franchetti, che ci presenta il suo ‘filetto in crosta’ che è veramente buonissimo e profumatissimo. Ne approfittiamo per chiedere a Marco qualcosa delle sue esperienze passate, prima di diventare un leader nel campo della sicurezza.

«Che ti devo dire, ne ho fatte veramente tante, pensa che a Milano ero salumiere, poi sono stato studente universitario, guardia giurata… Ma il caso, il destino mi ha portato a conoscere la tecnologia legata alla sicurezza che ha avuto uno sviluppo incredibile, negli ultimi tempi…»

«Marco, ci siamo chiesti spesso: nella battaglia senza esclusioni di colpi fra chi protegge e chi vuole invece violare le difese, oggi chi vince, chi è in vantaggio?»

Franchetti sorride, mentre assapora il suo filetto e, in attesa del dolce, ci confida:

«Oggi la difesa, la sicurezza è in vantaggio. È stato superato il ‘gap’ degli anni passati e gli strumenti a disposizione sono sempre più sofisticati ed efficienti. Anche se bisogna considerare un fatto, per me, molto importante: è necessario che il cittadino, l’uomo corretto e, insomma, la potenziale vittima di furti, effrazioni e tentativi di scasso, sia mentalmente e serenamente preparato a difendersi, che applichi, insomma, anche quelle piccole grandi precauzioni che i nostri anziani ben conoscono… Diciamo che, nonostante tutto, i malintenzionati fanno ancora leva sulla superficialità e l’ingenuità delle potenziali vittime… Ma passiamo al dolce, la mia preferita è sempre stata la crostata di frutta, con qualsiasi frutta, più ce n’è e meglio è…»

In tavola arriva un dolce che è il trionfo della frutta e della pasticceria. Marco si serve una generosa porzione e risponde alla nostra ultima domanda che riguarda i suoi hobbies:

«Sono un appassionato di Crossfit e lo pratico in…»

«Eccellente questo dolce, bravo Marco. Dicevi che vai in palestra…»

«Box, si chiama box. Guai a confondere con la palestra, per carità..»

Marco dà un pezzo di dolce al gatto che fa le fusa ai suoi piedi. Sarà Pa Mu?

