DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 8 DICEMBRE 2025

| 8 Dicembre 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è lunedì 8 dicembre 2025.

La Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, collegata con le apparizioni di Lourdes del 1858.

Tanti auguri ad Antonio Vinci, che a Grottaglie compie 60 anni, e a Maurizio Madaro, che a Lizzanello ne fa 72. E buon compleanno a Parabita al nostro giovane amico e collega Giuseppe Fracasso.

Come oggi, sessanta anni fa, Papa Paolo VI dopo tre anni di lavori chiudeva ufficialmente il Concilio Ecumenico Vaticano II, aperto da Papa Giovanni XXIII. 

Proverbio salentino: A CI NU BOLE TRATTA, FIACCU NU LU TRATTARE, LASSALU TE SULU A GIUDICARE
A chi non vuol trattare, male non lo trattare, lascia che si giudichi da solo.
Come dire che quando i consigli non sono richiesti non vanno dati.

