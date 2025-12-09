DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 9 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 9 dicembre 2025.

La Chiesa festeggia San Siro.

Primo vescovo di Pavia, nel IV secolo d.C., la sua ‘fama’ è però legata a Milano, perché dà il nome alla zona della metropoli, cantata anche da Roberto Vecchioni, in cui si trova lo stadio di calcio che in tutto il mondo conoscono in questo modo, anche se è ufficialmente intitolato a Giuseppe Meazza.

A Lecce festeggia cinquanta anni il musicista dei Seahouse Luca Voglino: auguri!

E a Copertino Maria Antonietta Vacca, presidente della società editrice del nostro giornale, attrice e regista teatrale, festeggia il suo compleanno: un affettuoso augurio da parte di tutti noi.

1987

Inizia la prima intifada nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania

1990

Lech Wałęsa diventa il primo presidente eletto direttamente della Polonia

Battendo l’Olimpia Asunción per 3-0, il Milan vince per la terza volta la Coppa Intercontinentale.

1992

I Marines statunitensi sbarcano in Somalia

Viene annunciata la separazione tra i principi di Galles Carlo e Diana

Proverbio salentino: CI TE RUFIANA TE NANZI, TE SPARLA TE RETU

Chi ti elogia davanti, ti sparla di dietro.

Sono quelle persone che danno sempre ragione all’interlocutore, che lo incensano, a volte lo fanno per interesse, a volte è proprio un vezzo. Ebbene da queste persone bisogna guardarsi.

A questa categoria appartengono anche coloro che vengono definiti yes man. Sono quelli che dicono sempre di si al potente di turno, ma appena questi cade in disgrazia, gli sparlano dietro.

Category: Costume e società