ALTRO ASSALTO AD UN BANCOMAT

| 8 Dicembre 2025 | 0 Comments

(Rdl) ______________Episodi simili si erano verificati nelle ultime settimane a Ginosa, Mottola, Monteiasi e Montemesola, per restare solo nellaprovincia di Taranto, dove questa notte si è verificato l’ultimo di una lunga serie di assalti a bancomat e postamat, fenomeno che dilaga in tutta la regione.

Gli investigatori verificano eventuali collegamenti tra i colpi e la possibile presenza di un’unica o più organizzazioni criminali specializzate.

Questa notte, l’assalto ai danni dello sportello automatico della banca Widiba a Palagiano, in corso Vittorio Emanuele. I rapinatori hanno anchecosparso la carreggiata di chiodi, per ostacolare un eventuale inseguimento.
Il gruppo è riuscito a fuggire.

Il bottino è ancora da quantificare con precisione. _____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 5 dicembre scorso

ONDATA DI ASSALTI AI BANCOMAT, IL SIAP SOLLECITA RINFORZI IMMEDIATI

