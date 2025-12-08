ALTRO ASSALTO AD UN BANCOMAT
(Rdl) ______________Episodi simili si erano verificati nelle ultime settimane a Ginosa, Mottola, Monteiasi e Montemesola, per restare solo nellaprovincia di Taranto, dove questa notte si è verificato l’ultimo di una lunga serie di assalti a bancomat e postamat, fenomeno che dilaga in tutta la regione.
Gli investigatori verificano eventuali collegamenti tra i colpi e la possibile presenza di un’unica o più organizzazioni criminali specializzate.
Questa notte, l’assalto ai danni dello sportello automatico della banca Widiba a Palagiano, in corso Vittorio Emanuele. I rapinatori hanno anchecosparso la carreggiata di chiodi, per ostacolare un eventuale inseguimento.
Il gruppo è riuscito a fuggire.
Il bottino è ancora da quantificare con precisione. _____________
LA RICERCA nel nostro articolo del 5 dicembre scorso
