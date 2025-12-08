ALTRO ASSALTO AD UN BANCOMAT

COMMUNICATION DIS ABILITY, A LANCUSI, PROVINCIA DI SALERNO, VENERDI’ 19

Comunicato stampa dell’associazione Io sono Nicolò____________: COMMUNICATION DIS ABILITY ….Primo tavolo Creativo e Comunicativo. Per chi sa che “le Disabilità e l’Autismo sono per Sempre…” Per chi non sorride, perché è una realtà dei fatti…no un nuovo slogan… Dal 1992, per promuovere la piena inclusione, i diritti e la dignità delle persone con disabilità in […]