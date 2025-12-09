SAN CESARIO, SORPRESI CON ALCOLICI RUBATI: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA

(f.f.)_____________

Credevano di poter passare inosservati, uscire dal supermercato senza acquistare nulla e portarsi via diverse bottiglie di alcolici. Ma i loro movimenti non sono sfuggiti all’attenzione di un addetto alla sicurezza, che ha immediatamente avvisato i carabinieri. All’arrivo della pattuglia, per la coppia è finita male: una 34enne è stata arrestata, mentre il suo accompagnatore è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

L’episodio si è verificato nel nuovo punto vendita Conad di San Cesario, aperto da pochissimi giorni. Sabato scorso una donna di Galatina, già con precedenti, e un uomo di 32 anni, residente a Copertino, si sono aggirati tra gli scaffali scegliendo bottiglie pregiate di superalcolici. Dopo averle riposte con cura in una borsa, hanno raggiunto le casse fingendo di non aver fatto acquisti e cercando di guadagnare l’uscita.

Il loro piano, però, non ha funzionato. L’operatore della vigilanza, insospettito dai loro atteggiamenti, ha seguito la scena e ha richiesto l’intervento dei militari. Nel giro di pochi minuti, una pattuglia della stazione di San Cesario è arrivata sul posto e ha fermato i due appena fuori dalla porta automatica.

La perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno della borsa della 34enne sono state recuperate numerose bottiglie di superalcolici, tra cui gin e champagne, per un valore complessivo di circa 400 euro. Tutta la merce è stata restituita al supermercato.

La donna è stata sottoposta ai domiciliari, mentre per il 32enne è scattata una denuncia a piede libero. Entrambi dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato.

