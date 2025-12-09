MAXI OPERAZIONE DI CONTROLLO DELLA POLIZIA DI STATO NEL SALENTO: DENUNCE, SEQUESTRI E UN ARRESTO

(f.f.) ___________

La settimana appena trascorsa è stata particolarmente intensa per la Polizia di Stato, impegnata in un articolato dispositivo di vigilanza che ha interessato numerosi comuni della provincia. Su impulso del questore Giampietro Lionetti, sono stati predisposti servizi straordinari caratterizzati da una duplice finalità: da un lato il rafforzamento dell’attività investigativa, dall’altro la prevenzione dei reati mediante pattugliamenti mirati nelle aree considerate più vulnerabili.

L’azione ha assunto un carattere capillare, coinvolgendo la città di Lecce e diversi centri limitrofi, tra cui Gallipoli, Nardò, Galatone, Taurisano e Presicce-Acquarica, con la priorità di contrastare furti, reati predatori, intrusioni in abitazioni e di vigilare sui luoghi ritenuti sensibili, quali uffici postali, banche, esercizi commerciali e spazi frequentati da soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico.

Ogni intervento è stato preceduto da specifici briefing utili a definire strategie, modalità operative e zone di intervento. Nel capoluogo, l’attenzione si è concentrata sulla stazione, sul centro storico, su via di Leuca e sull’area del quartiere Mazzini, includendo anche controlli nei confronti dei frequentatori di due sale scommesse. Analoghe attività sono state condotte a Racale, Nardò e Galatone, con verifiche effettuate all’interno di vari locali commerciali. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno ritirato dalla circolazione un veicolo, appartenente a una donna di 39 anni, privo di revisione e hanno sottoposto a sequestro amministrativo un secondo mezzo risultato sprovvisto di copertura assicurativa.

Il bilancio delle verifiche effettuate tra il 1° e l’8 dicembre evidenzia l’identificazione di 2.276 persone e il controllo su 1.079 veicoli. Nello stesso arco di tempo sono state adottate diverse misure di prevenzione, tra cui cinque provvedimenti di divieto di accesso agli stadi per un anno nei confronti di tifosi del Barletta, ritenuti responsabili del lancio di fumogeni durante la finale di Coppa Italia Eccellenza dello scorso gennaio, e tre avvisi orali emessi in base alla normativa di pubblica sicurezza.

A Gallipoli, il 6 dicembre, il personale del Commissariato è intervenuto in un’abitazione dopo la richiesta di aiuto di un 31enne colto da improvviso malessere e in forte agitazione, avendo dichiarato di aver assunto cocaina. I controlli hanno portato alla scoperta, all’interno dell’appartamento, di 64 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina già confezionati, insieme a un bilancino di precisione; ulteriori 35 grammi di marijuana erano occultati in un’area condominiale esterna. Durante la perquisizione è emerso anche materiale pirotecnico in pessime condizioni, suddiviso in cinque scatole integre, per un peso superiore ai 9 chili, quasi il doppio di quanto consentito dalla normativa. Per motivi di sicurezza sono intervenuti gli artificieri di Brindisi; droga e fuochi d’artificio sono stati sequestrati e il giovane è stato denunciato.

Nella stessa giornata, a Galatone, gli agenti sono intervenuti su richiesta della Polizia Locale per una situazione di disturbo causata da un uomo, un 38enne originario del Ghana. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era destinatario di un ordine di esecuzione pena pari a 9 mesi e 15 giorni, emesso dalla Procura di Bologna per resistenza e lesioni aggravate. L’uomo è stato preso in consegna e condotto presso il carcere di Lecce.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni con immutata intensità e una costante presenza sul territorio, a garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività.

