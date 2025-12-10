banner ad
LECCE, RIONE SANTA ROSA: PROPRIO SULLA STRADINA A LATO DELLA CHIESA, SPICCA UNO STRANO PARCHEGGIO

10 Dicembre 2025

(Rdl) ____________ Dopo i cantieri infiniti, come quello della sede Caritas, il mercato coperto mai aperto anche se questo sì finalmente finito, ma lasciato vuoto e spettrale, il murale di Carmelo Bene sgarrupato, l’adiacente complesso sportivo in cui giocano solo i gatti randagi a caccia di topi fra l’erba alta e i rifiuti – e potremmo continuare a lungo – ecco, da tre giorni il rione Santa Rosa può vantare un’altra perla che brilla nel suo triste degrado.

