DRAMMATICO INCIDENTE MORTALE A MEZZOGIORNO DI OGGI A TAURISANO
(Rdl) ____________ Drammatico incidente stradale mortale verso mezzogiorno e mezzo a Taurisano, sulla via per Casarano, nei pressi dell’Eurospin. Il bilancio è di un morto.
La vittima è Salvatore Melileo, 72 anni, di Taurisano.
Per cause ancora da accertare, si sono scontrate una Fiat Panda e una Ford Fiesta.
L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.
Nessuna conseguenza seria invece per l’altro conducente.
Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.
Category: Cronaca