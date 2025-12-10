banner ad
banner ad

DRAMMATICO INCIDENTE MORTALE A MEZZOGIORNO DI OGGI A TAURISANO

| 10 Dicembre 2025 | 0 Comments

(Rdl) ____________ Drammatico incidente stradale mortale verso mezzogiorno e mezzo a Taurisano, sulla via per Casarano, nei pressi dell’Eurospin. Il bilancio è di un morto.

La vittima è Salvatore Melileo, 72 anni, di Taurisano.

Per cause ancora da accertare, si sono scontrate una Fiat Panda e una Ford Fiesta.

Limpatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Nessuna conseguenza seria invece per l’altro conducente.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»
banner ad
banner ad