COLPITO DA MALORE ALLA GUIDA DEL FURGONE: MUORE TECNICO DI 58 ANNI SULLA STATALE LECCE – GALLIPOLI

Una nuova tragedia ha colpito le strade salentine nel primo pomeriggio di ieri, quando un tecnico specializzato di 58 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre viaggiava sulla statale 101, in direzione sud, nei pressi della complanare per Collemeto.

La vittima, Mario Marra, originario di Lecce, era un manutentore esperto impiegato in una ditta che si occupa di servizi tecnici e gestioni impiantistiche. Stava raggiungendo l’ex ospedale Sambiasi di Nardò per un intervento programmato sulla centrale termica.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avvertito i sintomi del malore poco dopo le 14:30 e sarebbe riuscito, con le ultime forze, ad accostare il furgone aziendale lungo la carreggiata. A notare la manovra insolita del mezzo sono stati alcuni automobilisti che lo seguivano e che, intuendo la gravità della situazione, si sono fermati per prestare aiuto e allertare il 118.

Pochi istanti prima di perdere i sensi, il 58enne era riuscito a contattare un collega e un familiare, raccontando di sentirsi improvvisamente male.

L’arrivo tempestivo dell’ambulanza non è bastato a salvargli la vita: nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, l’uomo è deceduto sul posto.

La statale è stata raggiunta anche dai carabinieri della stazione di Galatina, che si sono occupati sia della regolazione del traffico, particolarmente intenso in quelle ore, sia della documentazione dell’accaduto. L’area è rimasta parzialmente rallentata per consentire gli interventi di soccorso e i rilievi.

Un episodio che segna un’altra giornata difficile sulla Lecce-Gallipoli, già teatro nelle ore precedenti di un tamponamento legato alla scarsa visibilità.

