CAMPIONATO ITALIANO KAYAK FISHING A SANTA MARIA AL BAGNO DA VENERDI’ 12

Santa Maria al Bagno sarà la sede del Campionato Italiano di Kayak Fishing per società a squadre, disciplina sportiva che rappresenta una delle linee di attività della Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subacquee. La gare si svolgeranno dal 12 al 14 dicembre sotto l’egida del CONI e col patrocinio della Regione Puglia.

L’organizzazione è stata affidata alla Over Fishing Salento Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 1984 a Nardò, dove ha sede in via AlessandroVII n°16, che ha al suo attivo un’intensa attività sportiva con una consolidata esperienza anche nell’organizzazione di gare e campionati sia nazionali che internazionali.Infatti ha al suo attivo l’organizzazione di 4 campionati Mondiali, 1 campionato Europeo, 26 campionati Italiani, 36 gare Nazionali e numerosissime gare e campionati Regionali. E’ una realtà sportiva consolidata e leader nel settore; conta 335 soci, 139 atleti e 67 juniores. Negli ultimi 5 anni gli atleti della Over Fishing Salento hanno disputato 36 Campionati Italiani conseguendo 5 medaglie d’Oro, 12 Argenti e 6 Bronzi. E’ vicecampione Italiana Master 2024 per la specialità Canna da Natante, Vicecampione 2023 per Traina Costiera, vice Campione Italiana Società 2024 per la specialità Kayak Fishing.

L’intensità dell’attività sportiva e organizzativa ha attratto nel Salento oltre ventimila sportivi e tecnici provenienti da nazioni come Francia, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Germania, Brasile, Portogallo, Sud Africa, Belgio, Croazia, Olanda, Slovenia, Montenegro, Lussemburgo. Un notevole contributo ad un tutrismo di nicchia spesso destagionalizzato che ha il suo centro principale a Santa Maria al Bagno che offre la sua spiaggia e le sue coste come ottimale campo di gara nelle varie tipologie di competizioni che si svolgono e si svolgeranno sotto l’egida della Fipsas.

Successi dovuti all’instancabile attività del presidente dell’Over Fishing Salento, Marco Pisacane che ha ricoperto importanti incarichi di vertice anche nella Fipsas e nel CONI.

