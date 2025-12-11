DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 11 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 11 dicembre 2025.

San Damaso.

Da questa sera siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Sulle ceneri della precedente Comunità Economica, come oggi, nel 1991, nasce a Maastricht, in base ai trattati che prendono il nome appunto da questa città olandese, l’Unione europea.

Proverbio salentino: STA FACI LU RETU PETE COMU LI ZUCARI

Stai indietreggiando come i cordai.

Si dice di chi tenta di rimangiarsi quanto promesso per non dover pagare il dovuto, o comunque di coloro che cercano di evitare di pagare il conto, quando è il loro turno di offrire agli amici, sia pure un semplice bevanda al bar.

Category: Costume e società