NAZIONALI PARALIMPICHE CATANIA: UTOPIA SPORT, AVANTI TUTTA!

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI VERNOLE CONTINUA A MIETERE SUCCESSI E SODDISFAZIONI NEI CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS TAVOLO.

di Carmen Leo______ Il 1° Torneo Nazionale Paralimpico, tenutosi a Catania dal 6 al 12 dicembre 2025, è stata un’esperienza indimenticabile per gli atleti del team Utopia Sport, la ormai a tutti noi più che nota Associazione sportiva salentina, tra cui spiccano i nomi dei campioni Gerry Partipilo, Grazia Turco e Carlo Veri (nella foto di copertina).

Partiti con l’obiettivo di ben figurare e confrontarsi con le migliori squadre nazionali, questi tre atleti hanno messo in campo non solo abilità tecniche, ma anche una straordinaria determinazione.

La competizione è iniziata con i match di doppio maschile, dove Utopia ha affrontato la squadra di Sassari.

In una gara di grande intensità, il trio salentino è riuscito a conquistare una vittoria convincente nella prima eliminatoria diretta, accendendo speranze e aspettative.

Purtroppo, nei turni successivi, si sono trovati ad affrontare la coppia campione del torneo, Dragna Alessio Baldassare e Armelì Moccia Giuseppe, che hanno dimostrato un dominio incontrastato, eliminando, ahinoi, Utopia dalla competizione in menzione.

Successivamente, Gerry e Grazia si sono cimentati nel doppio misto contro i forti Carnevali Davide e Galizia Roberta.

L’incontro è stato un testa a testa molto tirato, ma purtroppo gli atleti di Utopia, pur dando il massimo, hanno dovuto cedere il passo agli avversari, lasciando un po’ di amarezza nell’aria e seminando dubbi sulla loro performance iniziale.

Tuttavia, la vera sfida stava per arrivare: le gare di singolo.

La nostra SuperGrazia, la prima a scendere in campo, ha affrontato i gironi con grande grinta, riuscendo a passare alla fase ad eliminazione diretta come seconda classificata.

Nei quarti di finale, ha incrociato la racchetta con Galizia Roberta (sopra nella foto).

Dopo un incontro spettacolare, Grazia ha dovuto arrendersi alla sua avversaria, che sarebbe diventata inevitabilmente, la campionessa del Torneo.

Nonostante ciò, il bronzo conquistato a pari merito ha rappresentato un motivo di immenso orgoglio per la nostra atleta.

La domenica mattina, i riflettori si sono accesi sulla gara di Classe II, dove i nostri ragazzi dovevano necessariamente dimostrare tutto il loro valore.

Carlo ha affrontato un girone composto da quattro avversari, mentre Gerry ha dovuto misurarsi contro la seconda testa di serie del torneo in un girone di tre.

Il grande Carlo ha impressionato tutti, chiudendo la fase dei gironi in testa, mentre il compagno di team Gerry, nonostante una sconfitta contro Dragna Alessio, è riuscito a passare come secondo.

Nella gara dei quarti di finale, i due atleti di Utopia hanno giocato fianco a fianco, il che ha reso l’atmosfera ancor più intensa e avvincente.

Carlo ha dimostrato forte tenacia, chiudendo il suo incontro senza difficoltà.

Gerry, dopo aver perso la concentrazione nel quarto set, è riuscito a riprendersi grazie ai consigli del suo allenatore, tornando in campo con nuova determinazione e conquistando la vittoria.

La semifinale ha rappresentato un vero e proprio scrutinio della loro resilienza: Carlo si è scontrato con Dragna Alessio Baldassare, numero 39 in campo, mentre Gerry ha affrontato la pluricampionessa paralimpica Rossi Giada.

Sebbene le probabilità fossero avverse, entrambi hanno giocato con coraggio, consapevoli che anche dalle sconfitte si può derivare un importante insegnamento.

Alla fine, il risultato ha rispecchiato le previsioni e i nostri atleti si sono piazzati terzi, a pari merito con Giada Rossi, sul gradino più alto del podio.

Durante il viaggio di ritorno, il gruppo paralimpico ha riflettuto sulle proprie prestazioni e sull’importanza dei risultati ottenuti.

Tre bronzi su sei gare, con soli tre atleti potrebbero sembrare un traguardo positivo, ma nel cuore dei ragazzi c’era una soddisfazione agrodolce.

Il tecnico Gianpiero Turco ha scandito il messaggio chiave: “Dobbiamo impegnarci di più, sia sulla tecnica che sulla concentrazione, per arrivare ancora più lontano!”.

La domenica non è stata significativa solo per i tornei paralimpici, ma ha visto anche un’importante vittoria nel campionato di serie D1 regionale, dove la squadra Home Idea Italia Utopia Sport ha sfidato il TT Big Ben Pizzeria Spongano, trionfando per 5 a 2.

Questa vittoria ha portato grande gioia e soddisfazione al capitano Marco Bevilacqua e ai compagni Sandro Lezzi e Marco Botrugno, contribuendo ulteriormente a cementare il senso di appartenenza e comunità all’interno della squadra.

In conclusione, il 1° Torneo Nazionale Paralimpico è stato un’esperienza di crescita per gli atleti di Utopia Sport, una stagione di notevoli sforzi, resilienza e voglia di migliorare continuamente.

La strada è ancora lunga, ma dopo ogni caduta vi è sempre la possibilità di rialzarsi, e il team Utopia è pronto per affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e determinazione.

E come si direbbe a tal proposito: “E’ proprio quando il gioco si fa duro che i Duri iniziano a giocare!”

Mai aforisma potrebbe apparirci più consono da attribuire ai SuperEroi di Utopia Sport, che stanno dimostrando, partita dopo partita, di campionato in campionato, una determinazione e una voglia di arrivare fuori da ogni umana comprensione, mettendo sempre il gioco di squadra e la condivisioni dei valori più alti dello Sport autentico al centro della mission possible di questa straordinaria realtà sportiva tutta salentina.

E allora, non ci resta che proclamare: UTOPIA SPORT, AVANTI TUTTA!

