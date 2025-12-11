(g.p.) ______________ Riuscirete a far meglio di Snoopy?

leccecronaca.it da sempre attenta alla cultura e alla libera espressività lancia una challange, come dicono quelli che parlano bene l’italiano, insomma, una sfida, riservata a tutti i suoi lettori, alcuni dei quali sono appassionati di letteratura, narrativa in particolare, se non essi stessi scrittori. Comunque a tutti i suoi lettori. Per un racconto inedito a tema sul Natale e le festività.

Dal 25 dicembre e sino al 6 gennaio pubblicheremo gli elaborati che ci perverranno, il nostro modo di condividere questo periodo, sperando che sia di pace, di serenità e di buoni sentimenti per tutti noi e per il mondo intero.

Mandateci i vostri racconti alla mail info@leccecronaca.it per favore: salvati sul file di word e, a parte, salvata su file immagine ipg, una foto dell’autore, con brevi note biografiche.

Grazie.

