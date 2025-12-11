ITALIA CAMPIONE ANCHE IN CUCINA

di Elena Vada _____________

Ieri al Global Chefs Challenge di Singapore, competizione gastronomica mondiale organizzata dalla World Chefs (organizzazione mondiale dei cuochi), il team azzurro, guidato dal general manager Gianluca Tomasi e allenato da Pierluca Ardito, è salito su tutti e tre i podi, conquistando il primo posto assoluto nella categoria Pasticceria con Luca Bnà e Mattia Silvio Sabatini, il secondo posto assoluto per la categoria Cucina Calda Senior con Giuseppe De Vincenzo e Andrea Serale, e il terzo posto assoluto nella categoria Cucina Calda Junior con Francesco Locorotondo.

Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, commentando il riconoscimento Unesco alla cucina italiana, ha detto: “È un motivo d’orgoglio per tutti gli italiani!

La cucina ci unisce, tante cose ci dividono, ma oggi il Parlamento ha accolto, con un applauso corale, un risultato costruito insieme al ministero della Cultura, ma che ha visto partecipe tutto il sistema Italia: i nostri produttori, i ristoratori, il personale di sala e chiunque nel mondo ha potuto partecipare, insieme alla diplomazia. Questo significa valorizzare di più e vendere meglio, ripartire in maniera più equa, creando ricchezza e lavoro. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti ed è un altro tassello di questo mosaico”

Cosa commentare o aggiungere… credo che tutte le famiglie italiane si stiano preparando al Santo Natale, programmando e organizzando, il cenone della vigilia e il pranzo del giorno dopo.

Un momento per festeggiare, uniti, con i piatti tradizionali che cambiano di regione in regione, e/o addirittura, di famiglia in famiglia.

Tranquilli, tutte le varianti sono buone, perché nella nostra cucina ci sono i fantastici prodotti nazionali e l’ abilità intorno ai fornelli di tutti noi, Chef improvvisati.

Abilità che abbiamo nel DNA ereditata dai nonni, che esprimiamo al massimo, in questi giorni di festa, annaffiando tutto con vini eccezionali, Negramaro o Barolo (fate voi).

Comunque, abbiamo vinto il Mondiale Cuochi, col massimo punteggio per i piatti presentati: “impeccabili e creativi, sia per gusto che per estetica”, un risultato che rende giustizia alla fatica e alla passione della nostra squadra.

Dietro di noi francesi e cinesi, che ci hanno abbracciato… e vabbè che ci volete fare, né Champagne, né AoYun, sono bastati:

I CAMPIONI SIAMO NOI!

