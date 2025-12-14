DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 14 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 14 dicembre 2025.

La Chiesa celebra il suo dottore, mistico carmelitano, San Giovanni della Croce, spagnolo, vissuto nel XVI secolo.

Trenta anni fa, come oggi, nel 1995, gli accordi di Dayton per la pace in Bosnia vengono firmati a Parigi tra il presidente bosniaco Alija Izetbegovic, il presidente serbo Slobodan Milošević, e il presidente croato Franjo Tuđman. La Jugoslavia non esiste più, dopo l’intervento della Nato.

Proverbio salentino: AMICU TE TUTTI E FEDELE A NISCIUNU

Amico di tutti e fedele a nessuno.

Il filosofo Schopenhauer sosteneva che ” Chi è amico di tutti non è amico di nessuno”. E’ bene ricordare queste parole specie in questo periodo in cui sono in tanti a dichiarare di avere centinaia o addirittura migliaia di amici conosciuti sui social network.

