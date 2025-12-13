LUNEDI’ PREGO (che cada il governo), MARTEDI’ PREDICO, MERCOLEDI’ BESTEMMIO, GIOVEDI’ MINACCIO, VENERDI’ SCIOPERO
Per vedere la Vignetta ingrandita cliccare qui sotto su CONTINUE READING
Category: Costume e società
Category: Costume e società
NOVITA’ EDITORIALI / “L’Oltre Dove”, NUOVO ROMANZO DI PIERO GRIMA. LA PRESENTAZIONE A LECCE MERCOLEDI’ 17
Comunicazione per la stampa dell’editore Stefano Donno ______________ Esiste un luogo dove il passato divora il presente e gli orologi smettono di segnare l’ora? La risposta sarà data mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 18:00, presso la storica cornice della Biblioteca Bernardini (Piazzetta G. Carducci) a Lecce. In questo evento di grande rilievo culturale, patrocinato […]
CAMPIONATO ITALIANO KAYAK FISHING A SANTA MARIA AL BAGNO DA VENERDI’ 12
di Graziano De Tuglie ____________ Santa Maria al Bagno sarà la sede del Campionato Italiano di Kayak Fishing per società a squadre, disciplina sportiva che rappresenta una delle linee di attività della Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subacquee. La gare si svolgeranno dal 12 al 14 dicembre sotto l’egida del CONI e col […]
NAZIONALI PARALIMPICHE CATANIA: UTOPIA SPORT, AVANTI TUTTA!
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI VERNOLE CONTINUA A MIETERE SUCCESSI E SODDISFAZIONI NEI CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS TAVOLO. di Carmen Leo______ Il 1° Torneo Nazionale Paralimpico, tenutosi a Catania dal 6 al 12 dicembre 2025, è stata un’esperienza indimenticabile per gli atleti del team Utopia Sport, la ormai a tutti noi più che nota Associazione sportiva salentina, […]
PARTE GIOVEDI’ 11 A GALATONE LA NUOVA STAGIONE DEI ‘TEATRI DELL’AGIRE’ DIRETTA DA SALVATORE DELLA VILLA. ECCO LUOGHI, DATE E ORARI DI DICEMBRE
(Rdl) _____________ Parte giovedì 11 dicembre 2025, dal Teatro Don Mimino Colazzo di Galatone, con un preludio di un mese, la nuova stagione di teatro musica e cultura ‘Teatri dell’Agire’ anno ottavo 2025.26 diretta da Salvatore Della Villa (nella foto). La programmazione del mese di dicembre alternerà musica e prosa, con spazio alle esercitazioni sceniche […]
“Giornata Mondiale dei Diritti Umani: valori universali da difendere insieme”. UN CONVEGNO A ROMA GIOVEDI’ 11
(Rdl) ______________ “Libertà di Fede, Credo e Coscienza: Diritto fondamentale per la Convivenza e l’Integrazione Europea”, è il tema del convegno che si terrà giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso Esperienza Europa, David Sassoli, p.zza Venezia, 6c, Roma. L’iniziativa, promossa da Universal Peace Federation (UPF Italia) e dall’Associazione Internazionale per la […]
