LA GUERRA CONTINUA

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 15.13 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.

DECRETO UCRAINA

Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina…

Il testo proroga, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell’Ucraina…

Come tutti i decreti-legge, anche il decreto “Ucraina” entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e deve poi essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

Dopo l’approvazione definitiva, spetterà poi al governo l’adozione dei decreti interministeriali che definiranno l’elenco e le modalità di cessione di questi aiuti, il cui contenuto rimarrà riservato. Come anche per le precedenti, anche questa quantità effettiva di armi, munizioni e macchinari da inviare in Ucraina sarà poi decisa dal governo con altri decreti, i cui contenuti non sono pubblici: il ministero della Difesa li rivela solo al COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. _____________

