SEQUESTRATI PRODOTTI CONTRAFFATTI
Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce _____________
Durante le Festività natalizie, le Fiamme Gialle salentine hanno intensificato i controlli a tutela dei consumatori, mirati al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.
In particolare, nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, i finanzieri del Gruppo Lecce, all’interno di un deposito ubicato in Lecce e nella disponibilità di due soggetti di origini senegalesi, hanno rinvenuto e sottoposto a vincolo penale oltre 1.500 capi di abbigliamento, riportanti noti marchi come Prada, Nike, Adidas, Air Jordan, Mc Queen, Louis Vuitton, D-squared, Moncler, Gucci, etc., in quanto ritenuti contraffatti.
Mentre i Finanzieri della Compagnia di Gallipoli, all’interno di un’attività economica ubicata nel comune di Soleto hanno individuato e sottoposto a sequestro penale 4.000 giocattoli contraffatti.
Inoltre nel territorio di competenza tutti i reparti del Corpo alle dipendenze del Comando Provinciale di Lecce, hanno sottoposto a vincolo amministrativo oltre 29.500 prodotti, in prevalenza articoli natalizi, ritenuti insicuri per la salute, in quanto privi dei requisiti di conformità e sicurezza previsti dal codice del Consumo.
18 in totale i soggetti segnalati alla Procura della Repubblica di Lecce ed alle competenti Autorità Amministrative, in relazione alle ipotesi delittuose di ricettazione, contraffazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ovvero insicuri per la salute per i quali, in attesa di sentenza di condanna definitiva, trova applicazione il principio della presunzione di innocenza.
Sono, inoltre, al vaglio della Guardia di Finanza le eventuali violazioni di natura doganale e tributaria.
La produzione e la commercializzazione di prodotti insicuri e/o contraffatti determinano significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.
Nulla osta A.G.:concesso
